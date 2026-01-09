Шахматисты пяти стран обжаловали снятие санкций со сборной России

Федерации призывают CAS провести независимую проверку процедуры принятия решений на заседании Генассамблеи. Они подчеркнули, что процедура должна соответствовать правилам и нормам международной спортивной практики.
Решение о допуске россиян было принято голосованием большинства членов Генеральной ассамблеи FIDE 14 декабря. Из 112 участников голосования 61 поддержал предложение снять ограничения, тогда как 51 выступил против. Итогом стала рекомендация допустить россиян к участию в турнирах под нейтральным флагом.
