Шахматисты пяти стран обжаловали снятие санкций со сборной России

Спортивные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой пересмотреть решение Международной шахматной федерации (FIDE) о снятии всех санкций с команд России. Апеллянтами отмечается ряд нарушений при принятии решения, включая несоблюдение устава FIDE и общепринятых норм управления международными спортивными организациями. Об этом рассказали в пресс-службе эстонской организации.

Источник: Life.ru

Федерации призывают CAS провести независимую проверку процедуры принятия решений на заседании Генассамблеи. Они подчеркнули, что процедура должна соответствовать правилам и нормам международной спортивной практики.

Решение о допуске россиян было принято голосованием большинства членов Генеральной ассамблеи FIDE 14 декабря. Из 112 участников голосования 61 поддержал предложение снять ограничения, тогда как 51 выступил против. Итогом стала рекомендация допустить россиян к участию в турнирах под нейтральным флагом.

