Шахматисты пяти стран обжаловали снятие санкций со сборной России

Спортивные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой пересмотреть решение Международной шахматной федерации (FIDE) о снятии всех санкций с команд России. Апеллянтами отмечается ряд нарушений при принятии решения, включая несоблюдение устава FIDE и общепринятых норм управления международными спортивными организациями. Об этом рассказали в пресс-службе эстонской организации.