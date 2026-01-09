Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 9 января 2026: Давно такой зимы в Молдове не было — снегопад, ледяной ветер и −18 градусов; школьные каникулы в Молдове из-за мороза продлили до 12 января; ЕС&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 9 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 9 января 2026:

1. Давно мы не видели такой зимы: В Молдове арктический шквальный ветер, метели, туман и мороз до минус 18 — синоптики рассказали, когда будут самые холодные дни.

2. В Молдове из-за снегопада, мороза и ветра школьные каникулы продлили до 12 января: Первое здравое решение министерства образования.

3. ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

4. Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

5. Креста на них нет: За поборы с родственников умерших, священника и трех сотрудников кладбища «Святого Лазаря» в Кишиневе отдали под суд.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).

Для того, чтобы не считать копейки, надо получать европейские зарплаты: Сколько на самом деле стоит жизнь в Молдове.

Минимальная зарплата в Молдове вдвое меньше самых низких окладов в странах ЕС, а цены у нас выше (далее…).

Стало известно, что в Чадыр-Лунге в машину, где находилась женщина с ребёнком, стрелял полицейский: Пострадавшая опасается, что дело замнут.

Когда действующий полицейский открывает огонь по автомобилю, в котором находятся женщина и ребёнок, речь идёт уже не об «отдельном инциденте», а о системной проблеме (далее…).