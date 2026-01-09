Топ-5 главных новостей в Молдове 9 января 2026: Давно такой зимы в Молдове не было — снегопад, ледяной ветер и −18 градусов; школьные каникулы в Молдове из-за мороза продлили до 12 января; ЕС&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 9 января 2026:
1. Давно мы не видели такой зимы: В Молдове арктический шквальный ветер, метели, туман и мороз до минус 18 — синоптики рассказали, когда будут самые холодные дни.
2. В Молдове из-за снегопада, мороза и ветра школьные каникулы продлили до 12 января: Первое здравое решение министерства образования.
3. ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».
4. Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
5. Креста на них нет: За поборы с родственников умерших, священника и трех сотрудников кладбища «Святого Лазаря» в Кишиневе отдали под суд.
