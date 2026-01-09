Ричмонд
Минздрав заявил об экстренных мерах из-за снежной бури в Беларуси

Минздрав сообщил об экстренных мерах из-за бушующего 9 января циклона в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили об экстренных мерах на фоне объявленного красного уровня опасности из-за сильного снегопада и порывистого ветра.

Еще вечером 8 января Минздрав поручил всем начальникам главных управлений по здравоохранению областей и Комитета по здравоохранению Минска, руководителям подчиненных организаций принять меры для обеспечения бесперебойной работы системы здравоохранения.

По всей стране повысили готовность организаций здравоохранения к работе в условиях резкого ухудшения погоды. Также проверили автономные источники электроснабжения, усилили дежурно-диспетчерские службы станций скорой помощи, приемные отделения.

Создан резерв бригад скорой помощи. Ведется расчистка от снега дорог к больницам и в первую очередь к приемным отделениям, травмпунктам, станциям СМП.

Ранее Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи.

Кроме того, МЧС сказало о первом дне циклона Улли-Фрэнсис в Беларуси: «Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева».

Мы писали, что красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона: «Сильные снег и ветер».

Еще Минздрав сообщил, что партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе.