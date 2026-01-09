Минздрав заявил об экстренных мерах из-за снежной бури в Беларуси

В Министерстве здравоохранения сообщили об экстренных мерах на фоне объявленного красного уровня опасности из-за сильного снегопада и порывистого ветра.
Еще вечером 8 января Минздрав поручил всем начальникам главных управлений по здравоохранению областей и Комитета по здравоохранению Минска, руководителям подчиненных организаций принять меры для обеспечения бесперебойной работы системы здравоохранения.
По всей стране повысили готовность организаций здравоохранения к работе в условиях резкого ухудшения погоды. Также проверили автономные источники электроснабжения, усилили дежурно-диспетчерские службы станций скорой помощи, приемные отделения.
Создан резерв бригад скорой помощи. Ведется расчистка от снега дорог к больницам и в первую очередь к приемным отделениям, травмпунктам, станциям СМП.
