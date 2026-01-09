На Солнце зарегистрировали крупный взрыв

Учёные отметили, две недели назад на этой же стороне Солнца фиксировались лишь две средние активные области. Если вспышка связана с одной из них, то выброс произошёл в группе солнечных пятен под экватором в правой части диска, обозначенной в каталоге как 4321. Приблизительно через неделю эта группа пятен появится на восточном горизонте и станет доступна для прямого наблюдения с Земли.