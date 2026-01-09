Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце зарегистрировали крупный взрыв

На Солнце 8 января был зафиксирован крупный взрыв в середине дня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. Можно только гадать, что там произошло», — говорится в сообщении.

Учёные отметили, две недели назад на этой же стороне Солнца фиксировались лишь две средние активные области. Если вспышка связана с одной из них, то выброс произошёл в группе солнечных пятен под экватором в правой части диска, обозначенной в каталоге как 4321. Приблизительно через неделю эта группа пятен появится на восточном горизонте и станет доступна для прямого наблюдения с Земли.

Ранее российские астрономы предупредили о возможных слабых геомагнитных возмущениях в ближайшие дни. Согласно прогнозу, 9 января на Земле возможна магнитная буря минимального уровня G1. Возмущения магнитосферы, если они произойдут, ожидаются в середине дня. Их причиной станет поток солнечной плазмы среднего размера, который был выброшен Солнцем 6 января.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.