На Солнце зарегистрировали крупный взрыв

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. Можно только гадать, что там произошло», — говорится в сообщении.
Учёные отметили, две недели назад на этой же стороне Солнца фиксировались лишь две средние активные области. Если вспышка связана с одной из них, то выброс произошёл в группе солнечных пятен под экватором в правой части диска, обозначенной в каталоге как 4321. Приблизительно через неделю эта группа пятен появится на восточном горизонте и станет доступна для прямого наблюдения с Земли.
Ранее российские астрономы предупредили о возможных слабых геомагнитных возмущениях в ближайшие дни. Согласно прогнозу, 9 января на Земле возможна магнитная буря минимального уровня G1. Возмущения магнитосферы, если они произойдут, ожидаются в середине дня. Их причиной станет поток солнечной плазмы среднего размера, который был выброшен Солнцем 6 января.
