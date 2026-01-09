Трамп: Операция в Венесуэле могла быть местью госсекретаря Рубио

Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, чьи родители являются кубинскими эмигрантами. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.
На вопрос журналиста Трамп ответил: «Возможно, это так».
Глава Белого дома также отметил, что Куба полностью зависит от Венесуэлы как финансово, так и в плане поставок нефти. Он добавил, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро США смогли получить венесуэльскую нефть на сумму четыре миллиарда долларов всего за один день.
Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что для восстановления страны потребуется время перед проведением выборов в Венесуэле. Также он признал, что операция по захвату Мадуро была «похищением» и указал, что Вашингтон действовал самостоятельно, без предварительных согласований с венесуэльскими политиками.
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.