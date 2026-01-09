Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Операция в Венесуэле могла быть местью госсекретаря Рубио

Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, чьи родители являются кубинскими эмигрантами. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, чьи родители являются кубинскими эмигрантами. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

На вопрос журналиста Трамп ответил: «Возможно, это так».

Глава Белого дома также отметил, что Куба полностью зависит от Венесуэлы как финансово, так и в плане поставок нефти. Он добавил, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро США смогли получить венесуэльскую нефть на сумму четыре миллиарда долларов всего за один день.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что для восстановления страны потребуется время перед проведением выборов в Венесуэле. Также он признал, что операция по захвату Мадуро была «похищением» и указал, что Вашингтон действовал самостоятельно, без предварительных согласований с венесуэльскими политиками.

3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше