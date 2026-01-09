Владельцы iPhone снова в опасности: мошенники научились воровать данные новым способом

По его словам, мошенники рассылают сообщения от имени техподдержки. Они представляются специалистами, после чего сообщают о якобы необходимом «обновлении», «исправлении ошибки» или «подтверждении аккаунта». Все для того, чтобы убедить жертву выйти из собственного iCloud и войти в предоставленный мошенниками аккаунт.
Так аферистам удается получить полный контроль над устройством, включая функцию «Найти iPhone». Как следствие, они получают возможность удаленно заблокировать смартфон. Депутат подчеркнул, что технического взлома не происходит — схема полностью построена на социальной инженерии.
«Чаще всего жертвами становятся дети, которые боятся потерять игровой прогресс или получить блокировку аккаунта и поэтому не сразу рассказывают взрослым о случившемся», — сказал Немкин.
Немкин добавил, что сообщения распространяются не только в самих играх, но и через сторонние сайты, YouTube и Telegram, обещая бонусы или внутриигровую валюту. Для защиты парламентарий порекомендовал включать двухфакторную аутентификацию, пользоваться функцией «Экранное время» и обсуждать с детьми возможные риски.
Тем временем стало известно о другой схеме мошенников. Так, злоумышленники предлагают гадания и обряды в мессенджерах, обещая исполнение желаний и избавление от «тяжелых обстоятельств». в ходе таких «обрядов» жертву могут убедить подключить еще одного «экстрасенса» за дополнительную плату.