Владельцы iPhone снова в опасности: мошенники научились воровать данные новым способом

Депутат Немкин предупредил, что мошенники крадут данные через игры на Apple.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники используют мобильные игры и игровые сообщества для кражи данных владельцев устройств Apple. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает ТАСС.

По его словам, мошенники рассылают сообщения от имени техподдержки. Они представляются специалистами, после чего сообщают о якобы необходимом «обновлении», «исправлении ошибки» или «подтверждении аккаунта». Все для того, чтобы убедить жертву выйти из собственного iCloud и войти в предоставленный мошенниками аккаунт.

Так аферистам удается получить полный контроль над устройством, включая функцию «Найти iPhone». Как следствие, они получают возможность удаленно заблокировать смартфон. Депутат подчеркнул, что технического взлома не происходит — схема полностью построена на социальной инженерии.

«Чаще всего жертвами становятся дети, которые боятся потерять игровой прогресс или получить блокировку аккаунта и поэтому не сразу рассказывают взрослым о случившемся», — сказал Немкин.

Немкин добавил, что сообщения распространяются не только в самих играх, но и через сторонние сайты, YouTube и Telegram, обещая бонусы или внутриигровую валюту. Для защиты парламентарий порекомендовал включать двухфакторную аутентификацию, пользоваться функцией «Экранное время» и обсуждать с детьми возможные риски.

Тем временем стало известно о другой схеме мошенников. Так, злоумышленники предлагают гадания и обряды в мессенджерах, обещая исполнение желаний и избавление от «тяжелых обстоятельств». в ходе таких «обрядов» жертву могут убедить подключить еще одного «экстрасенса» за дополнительную плату.