Свердловская область вошла в топ регионов-лидеров по выигрышам в лотерею

Жители региона активно участвуют в лотереях.
Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по выигрышам в лотереях по итогам прошедшего года. Своей статистикой с URA.RU поделились представители «Национальной Лотереи».
Первую строчку в топ-10 занимает Москва, жители которой выиграли почти 328 млн рублей, вторую — ХМАО (свыше 318 млн), третью — Московская область (289 млн).
Челябинская область заняла шестую позицию в рейтинге (162 млн). Свердловская область оказалась на девятой строчке (103 млн).
Организаторы лотереи добавили, что по итогам 2025-го более 24 млрд рублей выиграли игроки, которые приобрели билеты на сайте или в приложении бренда. «Рады видеть, что мечты наших игроков сбываются по всей стране, а участие в лотерее дает каждому шанс испытать удачу и выиграть заветный приз», — заключили в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU писало, что в новогодней лотерее свердловчане выиграли свыше 448 млн рублей. Жители уральского региона обошли всех россиян.