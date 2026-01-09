Свердловская область вошла в топ регионов-лидеров по выигрышам в лотерею

Организаторы лотереи добавили, что по итогам 2025-го более 24 млрд рублей выиграли игроки, которые приобрели билеты на сайте или в приложении бренда. «Рады видеть, что мечты наших игроков сбываются по всей стране, а участие в лотерее дает каждому шанс испытать удачу и выиграть заветный приз», — заключили в пресс-службе компании.