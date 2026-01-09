В Башкирии приведут в порядок дворы

«Спустя время некоторые элементы утратили свой первоначальный вид, а вместе с тем — эстетичность и функциональность. Причин этому может быть несколько: где-то — износ, а где-то — не всегда бережное отношение к конструкциям. Потребность в восстановлении утраченных элементов существует. Это показал анализ, который провели специалисты министерства в ходе выездов в города и районы, об этом же заявляют муниципалитеты», — добавляет министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.