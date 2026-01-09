Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии приведут в порядок дворы

С 2026 года планируется направить средства на восстановление ранее утраченных элементов детских и спортивных игровых площадок, благоустроенных в рамках нашей республиканской программы «Башкирские дворики» в период с 2019 по 2024 годы, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Источник: администрация Уфы / администрация Уфы

Начиная с 2019 года в Башкортостане по программе «Башкирские дворики» было благоустроено 1 469 придомовых территорий. Средства вкладывались в создание уюта, удобства и комфорта.

«Спустя время некоторые элементы утратили свой первоначальный вид, а вместе с тем — эстетичность и функциональность. Причин этому может быть несколько: где-то — износ, а где-то — не всегда бережное отношение к конструкциям. Потребность в восстановлении утраченных элементов существует. Это показал анализ, который провели специалисты министерства в ходе выездов в города и районы, об этом же заявляют муниципалитеты», — добавляет министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.