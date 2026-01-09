Россиянам анонсировали обновление в правилах диспансеризации в 2026 году

Граждане РФ в наступившем году станут проходить диспансеризацию по новым правилам. В обследование включат скрининги на вирусные гепатиты и анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом РИА Новости сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик.
Он отметил, что диспансеризация в настоящее время более нацелена на репродуктивную функцию организма.
«Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было», — отметил медик.
По словам Демедика, у женщин также проводится жидкостная цитология, более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию.
Кроме того, как уточнил врач, для маломобильных граждан и инвалидов теперь будет возможна доставка в медучреждение, либо при невозможности проходить обследование в больнице формируется рабочая группа, и медики выезжают на дом к пациентам.
Ранее президент России Владимир Путин призвал постоянно улучшать качество и доступность медицинской помощи в стране. Глава государства подчеркнул, что для этого следует активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации. Кроме того, нужно оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием и уделять особое внимание подготовке кадров, добавил российский лидер.
Стоит напомнить, что в январе прошлого года Правительство РФ утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с 2025 по 2027 год. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что теперь для раннего выявления нарушений репродуктивной системы впервые устанавливаются нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Свыше 19 млн граждан в возрасте от 18 до 49 лет смогут получить соответствующий комплекс медицинской помощи. Помимо прочего, граждане смогут пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, страховыми медицинскими организациями, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сети радиотелефонной связи (СМС-сообщения) и иные доступные средства связи.