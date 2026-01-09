Россиянам анонсировали обновление в правилах диспансеризации в 2026 году

Стоит напомнить, что в январе прошлого года Правительство РФ утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с 2025 по 2027 год. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что теперь для раннего выявления нарушений репродуктивной системы впервые устанавливаются нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Свыше 19 млн граждан в возрасте от 18 до 49 лет смогут получить соответствующий комплекс медицинской помощи. Помимо прочего, граждане смогут пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, страховыми медицинскими организациями, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сети радиотелефонной связи (СМС-сообщения) и иные доступные средства связи.