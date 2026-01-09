Россияне будут работать в январе только три недели

При этом, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 36% россиян планировали работать в период новогодних праздников. Из них 16% собирались выходить на основное место работы, 13% — совмещать основную занятость с подработкой, а еще 7% — заниматься исключительно подработкой.