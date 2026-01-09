Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне будут работать в январе только три недели

В январе россияне будут работать всего три недели. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит «РИА Новости».

Источник: ИА Татар-информ

После продолжительных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется в понедельник, 12 января. В итоге в течение месяца рабочих недель будет только три.

Таким образом, из 31 календарного дня января рабочими окажутся лишь 15.

При этом, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 36% россиян планировали работать в период новогодних праздников. Из них 16% собирались выходить на основное место работы, 13% — совмещать основную занятость с подработкой, а еще 7% — заниматься исключительно подработкой.