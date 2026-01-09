ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли удар «Орешником»

Российская армия в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что цели ударов были достигнуты. Поражены объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию Путина 29 декабря, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.
— Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа, — говорится в публикации.
Минувшей ночью СМИ писали, что в Киеве и во Львове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о множественных взрывах над городами. Позже сообщалось, что после атак во Львовской области наблюдается сильное зарево от пожаров. Представители местных властей сообщили, что у жителей региона почти полностью отключен газ.
Спустя несколько часов чиновники сообщили, что во Львовской области на западе Украины пострадал объект критической инфраструктуры.
Россия ранее передала США материалы с расшифровкой данных с украинского беспилотника, которые подтверждают, что конечной целью атаки БПЛА ВСУ являлся один из объектов резиденции Путина. Однако позже стало известно, что президент США Дональд Трамп не поверил, что ВСУ атаковали дронами резиденцию российского лидера.