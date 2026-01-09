Ричмонд
В Тюменской области прогнозируют опасную погоду

В Уватском округе Тюменской области 9 января ожидается сильный снег, а по региону сохранится порывистый юго-западный ветер и мороз. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

В Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер.

«Сильный снег ожидается в Уватском округе. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха −5..-10 градусов, местами до −15», — сказано в публикации правительства.

Ранее агентство сообщало о том, что на Тюмень опустятся Крещенские морозы. Температура к 19 января опустится до −29 градусов. Дату традиционно связывают с православным праздником Крещения Господня.