В Тюменской области прогнозируют опасную погоду

В Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер.
В Уватском округе Тюменской области 9 января ожидается сильный снег, а по региону сохранится порывистый юго-западный ветер и мороз. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«Сильный снег ожидается в Уватском округе. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха −5..-10 градусов, местами до −15», — сказано в публикации правительства.
Ранее агентство сообщало о том, что на Тюмень опустятся Крещенские морозы. Температура к 19 января опустится до −29 градусов. Дату традиционно связывают с православным праздником Крещения Господня.