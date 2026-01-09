«Отключения более чем в 250 населенных пунктах». Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси

В Министерстве энергетики сообщили о перебоях электроснабжения более чем в 250 населенных пунктах Беларуси из-за снежного циклона.
Утром 9 января в Минэнерго проинформировали о том, что за прошедшие сутки из-за непогоды электроснабжение было нарушено в 251 населенном пункте республики.
— Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, шесть котельных, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что отключения электричества фиксировались в основном в Витебской, Минской и Гомельской областях. Падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыв были вызваны сильными метелями и шквалистым ветром с порывами около 15 — 20 метров в секунду, а ночью местами и до 24 метров в секунду.
— Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы, — подчеркнули в Минэнерго.
По всей стране для ликвидации последствий циклона задействовали 76 аварийных бригад и 69 единиц техники.
На 7.00 утра пятницы, 9 января, восстановительные работы продолжались в 44 населенных пунктах. В Минэнерго организовали штаб для контроля за ситуацией и оперативного принятия дополнительных мер восстановления электроснабжения.
— Энергетики работают круглосуточно для устранения нарушений электроснабжения, — констатировали в министерстве.
