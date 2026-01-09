«Отключения более чем в 250 населенных пунктах». Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси

Отмечается, что отключения электричества фиксировались в основном в Витебской, Минской и Гомельской областях. Падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыв были вызваны сильными метелями и шквалистым ветром с порывами около 15 — 20 метров в секунду, а ночью местами и до 24 метров в секунду.