«Отключения более чем в 250 населенных пунктах». Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси

Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения в 251 населенном пункте Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве энергетики сообщили о перебоях электроснабжения более чем в 250 населенных пунктах Беларуси из-за снежного циклона.

Утром 9 января в Минэнерго проинформировали о том, что за прошедшие сутки из-за непогоды электроснабжение было нарушено в 251 населенном пункте республики.

— Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, шесть котельных, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что отключения электричества фиксировались в основном в Витебской, Минской и Гомельской областях. Падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыв были вызваны сильными метелями и шквалистым ветром с порывами около 15 — 20 метров в секунду, а ночью местами и до 24 метров в секунду.

— Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы, — подчеркнули в Минэнерго.

По всей стране для ликвидации последствий циклона задействовали 76 аварийных бригад и 69 единиц техники.

На 7.00 утра пятницы, 9 января, восстановительные работы продолжались в 44 населенных пунктах. В Минэнерго организовали штаб для контроля за ситуацией и оперативного принятия дополнительных мер восстановления электроснабжения.

— Энергетики работают круглосуточно для устранения нарушений электроснабжения, — констатировали в министерстве.

Еще Минздрав заявил об экстренных мерах из-за снежной бури в Беларуси.

Кроме того, МЧС сказало о первом дне циклона Улли-Фрэнсис в Беларуси: «Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева».

Мы писали, что красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона: «Сильные снег и ветер».