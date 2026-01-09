Украинец вымогал деньги у сотрудников ТЦК, грозя им делами о коррупции

Житель Украины вымогал деньги у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), угрожая им делами о коррупции. Как сообщили в российских силовых структурах, он информировал служащих о коррупционном расследовании и обещал помочь им в закрытии уголовного дела.
По информации источника, мужчина обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником Государственного бюро расследований, и сообщал им о том, что в отношении них ведется расследование по фактам незаконного обогащения.
Он требовал от них 100 тысяч долларов наличными за содействие в закрытии дел. Вскоре его задержала полиция, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, передает ТАСС.
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.
Несколько украинцев с ломом напали на сотрудников ТЦК в Ровненской области. Об этом 25 декабря сообщил военный эксперт Борис Рожин. Изначально военные хотели мобилизовать двух мужчин, которых заметили на улице. Мимо проходили другие жители, которые решили заступиться за них.