В НГТУ создали программу для автоматической резки кремниевых пластин

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ “Программный комплекс распознавания реперных точек на кремниевых пластинах в установках дисковой резки”. По словам одного из авторов программы Дмитрия Шакина, главное преимущество нового комплекса в производстве — это повышение безопасности, поскольку роботы работают по заранее подготовленной программе, не допускают ошибок», — отметили в пресс-службе.