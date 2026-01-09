— Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками… Небензя не стал проявлять милосердия к США, — говорится в публикации.
Также журналисты отметили, что Франция и Великобритания использовали весьма осторожные формулировки, опасаясь задеть Вашингтон, в то время как Москва обвинила США в нарушении международного права и осудила агрессивные действия.
В Китае удивились неожиданной резкости высказываний Небензи, особенно на фоне намечающегося прогресса в российско-американских отношениях, подчеркивая, что такие заявления не были спонтанными и отражали недовольство России, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой, говорится в материале, пересказ которого представляет АБН24.
5 января Василий Небензя заявил, что РФ осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. По его словам, нельзя допустить, чтобы Вашингтон утвердился в роли международного судьи.