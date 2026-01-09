В Китае удивились неожиданной резкости высказываний Небензи, особенно на фоне намечающегося прогресса в российско-американских отношениях, подчеркивая, что такие заявления не были спонтанными и отражали недовольство России, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой, говорится в материале, пересказ которого представляет АБН24.