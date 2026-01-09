Володин рассказал о новых мерах поддержки для семей с детьми

Володин рассказал про нововведения.
С 1 января в России действует новый федеральный закон, расширяющий меры социальной поддержки для семей с детьми. Документ, подписанный в ноябре 2025 года, вносит значительные изменения в правила учета страхового стажа для родителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми», — написал депутат в своем telegram-канале. Теперь периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет будут полностью включаться в страховой стаж родителей без каких-либо ограничений по суммарной продолжительности.
Кроме того, для женщин, родивших двойню, тройню и более детей, периоды ухода за каждым из них при расчете пенсионного стажа будут учитываться отдельно и суммироваться. Гражданам, которые уже вышли на пенсию, для учета новых норм необходимо подать заявление в клиентские службы Социального фонда России или через портал «Госуслуги». Тем же, кто станет пенсионером после 1 января 2026 года, все периоды по уходу за детьми будут зачтены автоматически.
«Вопросы демографии — безусловный приоритет в работе Государственной Думы. За 2025 год принято девять законов в этой сфере. Еще восемь — направлены на охрану здоровья», — отметил Володин.
Принятые меры уже показывают эффект. За последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%. По данным на конец ноября 2025 года, в стране насчитывалось 2,89 миллиона таких семей. Это на 8,8% больше, чем в начале 2024 года. В них воспитываются более 9,2 миллиона детей.
Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил новую масштабную программу льготной аренды жилья для молодых и многодетных семей. Как передает «Национальная служба новостей», этот механизм должен стать одним из ключевых инструментов решения жилищного вопроса. Эксперт предлагает выстроить целостную систему поддержки, в которой ответственность будет распределена между государством и бизнесом.