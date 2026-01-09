Володин рассказал о новых мерах поддержки для семей с детьми

Кроме того, для женщин, родивших двойню, тройню и более детей, периоды ухода за каждым из них при расчете пенсионного стажа будут учитываться отдельно и суммироваться. Гражданам, которые уже вышли на пенсию, для учета новых норм необходимо подать заявление в клиентские службы Социального фонда России или через портал «Госуслуги». Тем же, кто станет пенсионером после 1 января 2026 года, все периоды по уходу за детьми будут зачтены автоматически.