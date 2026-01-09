В ХМАО из-за метели вводят скоростные ограничения на федеральной трассе

В Югре на федеральной трассе введены скоростные ограничения.
В Югре на автодороге федерального значения, соединяющий Тюменскую область с автономным округом, введены скоростные ограничения до 70 километров в час. Причиной стали сильный снег, метель и ветер, сообщает региональное управление автодорог.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель, сильный боковой ветер, ограниченная видимость вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра», — уточняет ведомство. Речь идет об участке на отрезке с 11 по 141 километр.