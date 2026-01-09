Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО из-за метели вводят скоростные ограничения на федеральной трассе

В Югре на автодороге федерального значения, соединяющий Тюменскую область с автономным округом, введены скоростные ограничения до 70 километров в час. Причиной стали сильный снег, метель и ветер, сообщает региональное управление автодорог.

В Югре на федеральной трассе введены скоростные ограничения.

В Югре на автодороге федерального значения, соединяющий Тюменскую область с автономным округом, введены скоростные ограничения до 70 километров в час. Причиной стали сильный снег, метель и ветер, сообщает региональное управление автодорог.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель, сильный боковой ветер, ограниченная видимость вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра», — уточняет ведомство. Речь идет об участке на отрезке с 11 по 141 километр.