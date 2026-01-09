Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев до Перми II временно отменено

Три трамвайных маршрута, следующих до Перми II временно отменены. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В Перми изменится движение трамваев на три дня.

Три трамвайных маршрута, следующих до Перми II временно отменены. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В Перми 9, 10 и 11 января с 11:00 до 15:00 будет ограничено движение трамваев между остановками Борчанинова и Пермь II. Такое решение связано с кронированием деревьев, которое будет проводиться на этом участке», — уточнили в администрации.

Отмечается, что трамвайные маршруты № 4 и 7 будут ездить полукольцом. Трамвай № 5 будет ездить до Разгуляя.