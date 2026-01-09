Аномальные морозы, ледяной дождь и отмены рейсов: циклон «Фрэнсис» обрушился на Москву и область

В Московскую область пришел циклон «Фрэнсис».
В период с 8 по 14 января на европейскую часть России обрушился мощный циклон «Фрэнсис», который предвещает интенсивные снегопады, ледяной дождь, сильный порывистый ветер и резкие колебания температуры воздуха. В результате, по всей территории Московской области ожидаются сильная метель и гололед. Согласно прогнозам синоптиков, 9 января к вечеру высота снежного покрова может увеличиться до 40−50 сантиметров. Какая погода будет сегодня и в ближайшие дни в Москве и области — в материале URA.RU.
В Московский регион пришел циклон «Фрэнсис».
В ночь на 9 января территорию Московской области пересек мощный циклон «Фрэнсис», принесший с собой интенсивный снегопад и метель. Во всех районах региона отмечаются сложные метеоусловия и гололедица.
Юго-восток и восток Москвы и Подмосковья первыми встретили обещанный синоптиками снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру 9 января высота снежного покрова может увеличиться до 40−50 сантиметров, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
По данным telegram-канала «Москва Live», в столице ожидается пик снежного шторма: интенсивность непогоды достигнет максимальных значений. За короткий промежуток времени может выпасть до трети месячной нормы осадков. К текущему моменту на юге и юго-востоке Подмосковья уже выпало до 65% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в telegram-канале.
«В период с 21:00 8 января до 21:00 9 января в Москве ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица. Усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с», — заявили в telegram-канале МЧС столицы.
Что за циклон «Фрэнсис» и в какие регионы он еще придет.
На дорогах Московской области сложилась сложная ситуация.
Циклон представляет собой глубоко развитый, медленно перемещающийся атмосферный вихрь, сформировавшийся над южной частью Восточной Европы и в настоящее время расположенный над территорией Украины, сообщил для URA.RU синоптик Александр Шувалов. По его словам, зона осадков, связанная с этим циклоном, постепенно распространяется на центральные районы европейской части России, начиная с Курской и Белгородской областей.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся не один день. Как уточнил Шувалов, циклон будет медленно смещаться на север, проходя немного западнее Москвы. В связи с этим снегопады в Центральной России продлятся и в выходные дни, хотя их интенсивность будет постепенно ослабевать.
К 11 января область осадков распространится до Санкт-Петербурга и Вологды. Однако в этих районах снег уже ожидается менее интенсивный по сравнению с центральными регионами накануне. Основной пик непогоды, связанной с циклоном «Фрэнсис», прогнозируется в ночь с 8 на 9 января и в течение пятницы. После этого он постепенно утратит силу.
Полное прекращение снегопадов ожидается лишь к концу выходных текущей недели. Только тогда большинство регионов европейской части России смогут восстановиться после продолжительных и местами крайне интенсивных осадков.
Аномальные морозы придут в европейскую часть РФ на следующей неделе.
Если ранее прогнозировалось понижение температуры воздуха в субботу и воскресенье — 10 и 11 января — по области до −17…-20 градусов, то теперь в субботу ожидается −9…-14 градусов, а в ночь на воскресенье — −12…-17 градусов, уточнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в комментарии для aif.ru. Основное похолодание, по его прогнозу, придется на начало рабочей недели.
«Двадцатиградусные морозы с выходных переносятся на следующую неделю. Если мы раньше прогнозировали, что в субботу и воскресенье по области похолодает до −17…-20 градусов, то сейчас в субботу ожидается −9…-14 градусов, в воскресенье — −12…-17 ночью», — уточнил Ильин.
Эксперт подчеркивает, что такое резкое похолодание сразу после обильных снегопадов является крайне неблагоприятным развитием погодной ситуации. Снеговые массы покроются ледяной коркой, а на дорогах сформируется плотный укатанный снег, удаление которого существенно затруднится.
Однако сильные морозы сохранятся ненадолго. Впоследствии наиболее низкие температуры ожидаются в юго-западных и западных районах Центрального федерального округа. В Москве и на востоке округа будет теплее: в ночное время столбики термометров опустятся до −10…-12 градусов, днем — до −6…-8 градусов.
На дороги вывели тысячи единиц техники для уборки снега.
К уборке снега привлечены тысячи единиц спецтехники.
На региональных и муниципальных трассах к ликвидации последствий непогоды привлечены более 28,7 тысяч специалистов и свыше 9,5 тысяч единиц техники. В работах задействованы дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, подразделения МЧС, а также дополнительная специализированная техника профильных ведомств.
Все структуры функционируют в круглосуточном режиме, основные ресурсы направлены на очистку проезжей части, тротуаров и подъездных путей к жилым домам. Общественный транспорт сохраняет штатный режим работы, однако из ‑за сложной ситуации на дорогах местами возможны увеличенные интервалы движения.
Воробьев порекомендовал жителям по возможности отказаться от использования личных автомобилей и отдать предпочтение общественному транспорту. Тем, кто вынужден выезжать из дома, советуют соблюдать максимальную осторожность: гололедица и снежный накат существенно повышают риск заносов и ДТП.
Из-за снегопада возникли проблемы с рейсами.
Авиакомпания «Победа» корректирует расписание рейсов в Москве и области из ‑за сложных метеоусловий. По данным пресс-службы перевозчика, часть рейсов, запланированных на 9 января, выполняется с задержкой либо отменяется. Планирующим сегодня вылет пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт обязательно проверять актуальный статус рейса. Как уточнили в авиакомпании, все ее службы работают в усиленном режиме для оперативного информирования и обслуживания клиентов в полном соответствии с российским законодательством и внутренними регламентами.
Кроме того, «Победа» напоминает о возможностях онлайн-сервисов для самостоятельного решения возникающих вопросов. В частности, сервис вынужденного возврата позволяет в режиме онлайн за несколько шагов оформить возврат стоимости билета, в том числе приобретенного по невозвратному тарифу, в случае отмены рейса либо его существенной задержки.