Аномальные морозы, ледяной дождь и отмены рейсов: циклон «Фрэнсис» обрушился на Москву и область

В период с 8 по 14 января на европейскую часть России обрушился мощный циклон «Фрэнсис», который предвещает интенсивные снегопады, ледяной дождь, сильный порывистый ветер и резкие колебания температуры воздуха. В результате, по всей территории Московской области ожидаются сильная метель и гололед. Согласно прогнозам синоптиков, 9 января к вечеру высота снежного покрова может увеличиться до 40−50 сантиметров. Какая погода будет сегодня и в ближайшие дни в Москве и области — в материале URA.RU.