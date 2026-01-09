Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин

Володин напомнил, что 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми: теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений. Он напомнил, что ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.