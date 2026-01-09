Ричмонд
Квартиры с автономным отоплением в такой мороз обледенеют без электричества: Сотни жителей Кишинёва останутся на весь день без света — публикуем адреса

В двух секторах столицы, 9 января запланированы отключения электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

На Чеканах и Рышкановке сегодня запланированы отключения электричества.

Публикуем список адресов.

Чеканы:

Ул. Будешть, 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 13, Кэлугэрень, 1−11, 2−10, 14, Вадул-луй-Водэ, 19−23, 32−38, 46−62, 999, 9999, Васлуй, 1−11, 2−12 — с 09:00 до 16:00.

Рышкановка:

Ул. Флорилор, 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18/2, 20/1, М. Басараб, 2, 2A, 3, 4, 6, 9999, Московский проспект, 11/6, 13/2, 13/3, 13/4, 13/8, 13/4A — с 11:00 до 16:30.

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).