В Салаватском районе Башкирии «легковушка» улетела в кювет

На трассе в Башкирии автомобиль вылетел в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 января в Салаватском районе Башкирии на трассе между Малоязом и Насибашом автомобиль съехал с дороги в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших.

На место оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели срочно отключили аккумулятор в поврежденной машине для предотвращения возможного возгорания.

Спасатели напоминают автомобилистам: в условиях непогоды и на скользкой дороге крайне важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным за рулем.

Сегодня утром водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчине была оказана медицинская помощь.

