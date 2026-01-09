В Салаватском районе Башкирии «легковушка» улетела в кювет

Вечером 8 января в Салаватском районе Башкирии на трассе между Малоязом и Насибашом автомобиль съехал с дороги в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших.
На место оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели срочно отключили аккумулятор в поврежденной машине для предотвращения возможного возгорания.
Спасатели напоминают автомобилистам: в условиях непогоды и на скользкой дороге крайне важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным за рулем.
Сегодня утром водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчине была оказана медицинская помощь.
