ЕС потерял миллиарды евро из-за санкций против России

Только за первые десять месяцев 2025 года объем европейского экспорта в Россию составил 25 миллиардов евро, что на 65% меньше аналогичного периода 2021 года.

Источник: Life.ru

Особенно пострадали крупные экономики Европейского Союза. Например, немецкий экспорт сократился на 73,6%, польский — на 71,2%. Значительные убытки понесли Франция (-70%), Нидерланды (-60%), Италия (-71%). Среди наиболее пострадавших оказались Финляндия, потерявшая 91,7% прежнего объема экспорта, Литва (-88,5%) и Чехия (-86,7%).

Ранее в Минэкономразвития России заявляли, что введение антироссийских санкций дорого обходится экономике Европейского союза. Ведущая экономика блока, Германия, уже второй год подряд находится в состоянии рецессии. Европейские правительства, поддавшись импульсу, перестали думать о своих экономиках и жителях, пожертвовав будущим развитием.

