Названа страна, фанатеющая от русских неваляшек

Неваляшки набирают популярность за рубежом.
Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году планирует усилить присутствие на рынке Вьетнама из ‑за растущего интереса к российской игрушке в этой стране. Сейчас фабрика в Котовске ориентируется в основном на российских покупателей, однако зарубежное направление становится для производителя все более перспективным, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов.
"Напрямую мы не занимаемся экспортом сейчас, но нам интересен рынок Вьетнама, где игрушка пользуется популярностью, мы хотели бы в новом году усилиться в этом направлении, — цитирует ТАСС Завидова. По его словам, у компании есть оптовики, которые реализуют товар и во Вьетнаме, и даже в Евросоюзе.
В компании напомнили, что спрос на тамбовскую неваляшку заметно вырос после того, как игрушка стала символом проекта «Новогодняя Россия» в Национальном центре «Россия» в Москве. Неваляшки из Котовска выпускают с 1958 года, сейчас продукция представлена в крупных сетях детских товаров в России и странах ЕАЭС. При этом на предприятии продолжают использовать элементы ручного труда, одновременно расширяя линейку и функции игрушек, включая модели с цифровыми дополнениями.
Современный рынок детских товаров предлагает широкий спектр развлечений: от пистолетов и мечей до разнообразных конструкторов, поп-итов, слаймов, игрушек вроде «Тунг Тунг Сахур» и многого другого.
Ранее стало известно, что в СССР нередко конструкторы, модели и различные механические игрушки производились на оборонных предприятиях, пишет Life.ru. Подобная практика выглядела особенно примечательно: основная часть завода выпускала ракетную технику, а небольшой цех занимался изготовлением детских игрушек.