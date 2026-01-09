В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров

В Ростовской области за сутки, 8 января, ликвидировали восемь техногенных пожаров. Погиб один человек, еще двоих удалось спасти, сообщили в социальных сетях МЧС России по региону.
Кроме того, спасатели также выезжали на два ДТП.
По информации ведомства, на вызовы отправились 80 специалистов и 20 единиц техники.
Напомним, вчера, 8 января, стало известно о смертельном пожаре в Красном Сулине. Поздно ночью загорелся частный дом на улице Максима Горького. По данным МЧС, огонь начался в летней кухне, где находилась 69-летняя хозяйка. Пожарные потушили возгорание на площади 9 квадратных метров, но спасти женщину не удалось.
Жителям региона советуют не ждать беды: установите дома пожарный извещатель и проверьте батарейку. Громкий сигнал помогает заметить дым вовремя, даже ночью, и выиграть те самые минуты на спасение.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог.