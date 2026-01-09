В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров

Напомним, вчера, 8 января, стало известно о смертельном пожаре в Красном Сулине. Поздно ночью загорелся частный дом на улице Максима Горького. По данным МЧС, огонь начался в летней кухне, где находилась 69-летняя хозяйка. Пожарные потушили возгорание на площади 9 квадратных метров, но спасти женщину не удалось.