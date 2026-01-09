Ричмонд
В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров

В Ростовской области за сутки произошло восемь пожаров и два ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки, 8 января, ликвидировали восемь техногенных пожаров. Погиб один человек, еще двоих удалось спасти, сообщили в социальных сетях МЧС России по региону.

Кроме того, спасатели также выезжали на два ДТП.

По информации ведомства, на вызовы отправились 80 специалистов и 20 единиц техники.

Напомним, вчера, 8 января, стало известно о смертельном пожаре в Красном Сулине. Поздно ночью загорелся частный дом на улице Максима Горького. По данным МЧС, огонь начался в летней кухне, где находилась 69-летняя хозяйка. Пожарные потушили возгорание на площади 9 квадратных метров, но спасти женщину не удалось.

Жителям региона советуют не ждать беды: установите дома пожарный извещатель и проверьте батарейку. Громкий сигнал помогает заметить дым вовремя, даже ночью, и выиграть те самые минуты на спасение.

