В Минске метро изменило график работы из-за сильных снегопадов

В часы пик — до 09.00 утра и с 16.00 до 18.30 часов поезда метро на «Московской» линии будут ходить с промежутком в 2 минуты, а на «Автозаводской» линии — 2,5 минуты, на «Зеленолужской» ветке — по графику пятницы.