В Минске метро изменило график работы из-за сильных снегопадов

В Минске метрополитен изменил график работы 9 января из-за сильных снегопадов, вызванных циклоном Улли-Фрэнсис в Беларуси, сообщили в пресс-службе подземки.
Так, метро в Минске из-за сложных погодных условий 9 января в непиковые часы с 9.00 до 16.00 часов будет ездить с интервалом движения поездов на «Московской» и «Автозаводской» линиях с промежутком 3,5 минуты, а на «Зеленолужской» ветке — 5 минут.
В часы пик — до 09.00 утра и с 16.00 до 18.30 часов поезда метро на «Московской» линии будут ходить с промежутком в 2 минуты, а на «Автозаводской» линии — 2,5 минуты, на «Зеленолужской» ветке — по графику пятницы.
При этом в «Минсктрансе» сообщали, что 9 января из-за сложных погодных условий происходила остановка троллейбусного и автобусного транспорта. И предупреждали о возможных отклонениях от установленного расписания движения пассажирского транспорта.
Напомним, красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона на 9 января: «Сильные снег и ветер».
Еще Минэнерго сообщило о перебоях электроснабжения из-за снежного циклона в Беларуси: «Отключения более чем в 250 населенных пунктах».
И Минздрав заявил об экстренных мерах из-за снежной бури в Беларуси.
Кроме того, МЧС рассказало о первом дне циклона Улли-Фрэнсис в Беларуси: «Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева».