В Иркутском перинатальном центре подвели итоги рождаемости за 2025 год

Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского подвел итоги 2025 года. Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу медучреждения, в декабре здесь родилось 485 младенцев. Среди них 221 девочка и 264 мальчика. На свет появилось восемь двоен.
— За весь 2025 год в центре было зафиксировано 6 486 рождений. Родились 3 160 девочек и 3 326 мальчиков. Врачи помогли появиться на свет 72 двойням, а именно 26 парам сестер, 21 парам братьев, 25 парам брат и сестра, — пишут в агентстве.
Кстати, ранее КП-Иркутск рассказывала, что первый в наступившем году ребенок родился в ночь на 1 января.
