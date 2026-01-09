В Иркутском перинатальном центре подвели итоги рождаемости за 2025 год

Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского подвел итоги 2025 года. Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу медучреждения, в декабре здесь родилось 485 младенцев. Среди них 221 девочка и 264 мальчика. На свет появилось восемь двоен.