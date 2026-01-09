Ричмонд
Минтруда озвучило новый нюанс расчета больничного пособия в Беларуси

Минтруда назвало нюанс расчета больничного из-за повышения минималки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси учитываются нюансы расчета больничного пособия при повышении минимальной заработной платы. Подробнее об этом разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, в ведомстве сказали, что после изменения минимальной заработной платы следует учитывать нюанс при расчете минимального размера больничного пособия. И подчеркнули, что размер пособия определяется по тому месяцу, в котором начался больничный.

Когда это установлено, далее по алгоритму определяют, в каком месяце этот день находится, и берут минимальную заработную плату за предыдущий месяц.

Например, если работник ушел на больничный с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го, то больничный рассчитывают по ноябрю. И день начала больничного является днем возникновения права на пособие.

Размер «минималки» в Беларуси достиг 858 рублей с 1 января 2026-го. Январская минимальная зарплата будет применяться для больничных, которые начнутся в феврале.

