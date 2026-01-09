Минтруда озвучило новый нюанс расчета больничного пособия в Беларуси

В Беларуси учитываются нюансы расчета больничного пособия при повышении минимальной заработной платы. Подробнее об этом разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, в ведомстве сказали, что после изменения минимальной заработной платы следует учитывать нюанс при расчете минимального размера больничного пособия. И подчеркнули, что размер пособия определяется по тому месяцу, в котором начался больничный.
Когда это установлено, далее по алгоритму определяют, в каком месяце этот день находится, и берут минимальную заработную плату за предыдущий месяц.
Например, если работник ушел на больничный с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го, то больничный рассчитывают по ноябрю. И день начала больничного является днем возникновения права на пособие.
Размер «минималки» в Беларуси достиг 858 рублей с 1 января 2026-го. Январская минимальная зарплата будет применяться для больничных, которые начнутся в феврале.
Еще Минздрав сообщил, что партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе.
И Минздрав заявил об экстренных мерах из-за снежной бури в Беларуси.