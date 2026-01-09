Ричмонд
Прокуроры почти во всех регионах РФ предостерегли бизнес от роста цен на лекарства

В 2025 году российские прокуроры практически во всех регионах страны направили предпринимателям предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на лекарства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России в ответ на запрос агентства ТАСС.

— Практически в каждом регионе страны субъекты предпринимательства предостережены о недопустимости нарушений законодательства, связанных с неправомерным завышением стоимости медикаментов и ограничением свободного оборота лекарств, — сообщили в ведомстве.

В некоторых регионах, таких как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Ставропольский край, а также Ленинградская, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская, Томская области и Санкт-Петербург, были зафиксированы случаи нарушения фармацевтическими организациями порядка ценообразования на лекарства. В частности, в Тюменской области была обнаружена розничная надбавка частной аптеки на противовоспалительный препарат «Диклофенак», которая превышала 446 процентов, в то время как предельный размер составлял 30 процентов. По представлению прокурора нарушения были устранены, передает ТАСС.

В декабре в ФАС России заявили, что изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. В ведомстве напомнили, что льготная ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит десять процентов.