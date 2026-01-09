Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кипре начался скандал из-за видеокомпромата на президента страны

На Кипре продолжает усугубляться кризис, вызванный публикацией видеозаписи, в которой говорится о допфинансировании избирательной компании президента Христодулидиса.

Источник: Аргументы и факты

На Кипре продолжает усугубляться ситуация с кризисом, вызванным обнародованием видеозаписи о незаконном финансировании предвыборной кампании президента Никоса Христодулидиса.

Бывший министр энергетики Йоргос Лаккотрипис, являющийся политическим союзником президента, сообщил о повышении установленного лимита на предвыборные расходы до €1 млн.

Политик, которого, по всей видимости, снимали скрытой камерой, произносит такие слова: «На выборах существует ограничение объема финансирования президентской избирательной кампании примерно в €1 млн. Поэтому иногда приходится полагаться на наличные, чтобы иметь возможность превысить этот бюджет».

Эксперты отмечают, что средства могли поступать в обход закона под видом пожертвований. Для этого, предположительно, использовался зять главы государства Хараламбос Хараламбус.