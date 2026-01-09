На Кипре начался скандал из-за видеокомпромата на президента страны

На Кипре продолжает усугубляться ситуация с кризисом, вызванным обнародованием видеозаписи о незаконном финансировании предвыборной кампании президента Никоса Христодулидиса.
Бывший министр энергетики Йоргос Лаккотрипис, являющийся политическим союзником президента, сообщил о повышении установленного лимита на предвыборные расходы до €1 млн.
Политик, которого, по всей видимости, снимали скрытой камерой, произносит такие слова: «На выборах существует ограничение объема финансирования президентской избирательной кампании примерно в €1 млн. Поэтому иногда приходится полагаться на наличные, чтобы иметь возможность превысить этот бюджет».
Эксперты отмечают, что средства могли поступать в обход закона под видом пожертвований. Для этого, предположительно, использовался зять главы государства Хараламбос Хараламбус.