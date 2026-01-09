Хоккейный клуб «Югра» снова возглавил турнирную таблицу ВХЛ

Югорские хоккеисты разгромили «Чермет».
В ХМАО во время матча с челябинским «Черметом» хоккеисты клуба «Югра» разгромили соперника со счетом 6:3. Спортсмены на домашнем люду набрали 66 очков и снова возглавили турнирную таблицу ВХЛ.
«“Югра” — “Челмет” — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)», — приводится результат матча на официальном сайте ХК «Югра». Отмечается, что стартовый игровой отрезок прошел на хороших скоростях, однако счет открыл соперник. При этом за 2,5 минуты была забита первая шайба.
Во втором периоде югорская команда забила семь шайб, в третьей двадцатиминутке «Югра», сыграв уверенно в обороне, методично довела дело до победы, а на 44 минуте игры и вовсе увеличила разницу. Как итог — 66 очков и лидерство в турнирной таблице ВХЛ.
«Обыграли быструю, мастеровитую команду, хорошую, организованную. Будем готовиться дальше», — прокомментировал главный тренер ХК «Югра» Александр Перов.
Следующий домашний матч состоится уже 10 января. Команда ХМАО будут бороться с «Магниткой».