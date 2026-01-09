Ричмонд
Геолог Бернс сообщил об аномальных подземных толчках в Таджикистане

Американский ученый Бернс заявил, что в Таджикистане произошли аномальные подземные толчки, за которыми следует внимательно наблюдать.

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что в Таджикистане зафиксированы аномальные подземные толчки, которые могут перерасти в мощное землетрясение, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.

«В Таджикистане и его окрестностях зафиксирована серия землетрясений магнитудой 4−5 и выше. Это несколько аномально, поэтому следует внимательно следить за этим районом», — написал Бернс.

Он добавил, что магнитуда может увеличиться до 7−8, поэтому важно быть начеку.

Согласно данным с сайта Earthquakelist, толчки фиксируются с вечера 8 января близ Хорога и Душамбе, магнитуда — от 4,9 до 5,3, эпицентр расположен на глубине 140 километров.

Ранее ученый Бернс предупредил землян о мощной активности Солнца в конце января.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.