Геолог Бернс сообщил об аномальных подземных толчках в Таджикистане

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что в Таджикистане зафиксированы аномальные подземные толчки, которые могут перерасти в мощное землетрясение, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«В Таджикистане и его окрестностях зафиксирована серия землетрясений магнитудой 4−5 и выше. Это несколько аномально, поэтому следует внимательно следить за этим районом», — написал Бернс.
Он добавил, что магнитуда может увеличиться до 7−8, поэтому важно быть начеку.
Согласно данным с сайта Earthquakelist, толчки фиксируются с вечера 8 января близ Хорога и Душамбе, магнитуда — от 4,9 до 5,3, эпицентр расположен на глубине 140 километров.
Ранее ученый Бернс предупредил землян о мощной активности Солнца в конце января.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.