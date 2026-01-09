Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции «Елка желаний», мальчик хотел побывать в роли губернатора, сообщили в пресс-службе правительства.
Ратмир участвует в «Движении Первых» и семейной «Зарнице Первых», увлекается спортом и компьютерными играми и любит животных.
Желание ребенка помог исполнить губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Мальчик побывал в рабочем кабинете губернатора. Кроме того, Ратмир вместе с главой региона посетили социальные учреждения Ульяновской области. Так, в детском доме они посмотрели концерт воспитанников и поздравили их с праздниками, в роддоме — оценили инфраструктуру, пообщались с роженицами и врачами.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.