Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска

Желание ребенка помог исполнить губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Мальчик побывал в рабочем кабинете губернатора. Кроме того, Ратмир вместе с главой региона посетили социальные учреждения Ульяновской области. Так, в детском доме они посмотрели концерт воспитанников и поздравили их с праздниками, в роддоме — оценили инфраструктуру, пообщались с роженицами и врачами.