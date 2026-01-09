Пособия в Кургане: размеры выплат и индексация в 2026 году

В 2026 году в России Соцфонд вводит ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Впервые обратиться за ней можно будет с 1 июня. Предусмотрено повышение пенсий мамам пяти и более детей за счет того, что в стаж будут включены периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Индексация материнского капитала и его остатка 1 февраля по фактической инфляции.