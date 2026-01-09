Пособия в Кургане: размеры выплат и индексация в 2026 году

Курганцы получат в феврале повышенные пособия для детей и беременных женщин.
В Курганской области вслед за изменением прожиточного минимума вырастет размер единого пособия на детей и пособия для беременных женщин. Выплаты будут проводить с 3 февраля 2026 года.
В регионе величина прожиточного минимума на душу населения выросла на 1 134 рубля до 17 803 рубля. Для трудоспособного населения минимум составит 19 405 рублей. Для пенсионеров области в новом году установлена минимальная прожиточная планка на уровне 15 311 рублей, для детей — 17 269 рублей. Соответственно подрастет и размер единого пособия на детей, выплата которого может составлять 100%, 75% или 50% от величины прожиточного минимума на ребенка. Размер пособия по беременности зависит от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Другие изменения в выплатах от Соцфонда.
В 2026 году в России Соцфонд вводит ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Впервые обратиться за ней можно будет с 1 июня. Предусмотрено повышение пенсий мамам пяти и более детей за счет того, что в стаж будут включены периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Индексация материнского капитала и его остатка 1 февраля по фактической инфляции.
Повышение пособий единое пособие на детей составит в среднем по России от 9,2 тыс. до 18,4 тысяч рублей в месяц. Единое пособие для беременных женщин — от 10,3 тысяч до 20,6 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рублей. Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 рублей.