Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной музыки.
Двенадцатилетний Георгий учится в музыкальной школе по классам «Эстрадное пение» и «Фортепиано», интересуется медициной, техникой массажа, разводит дождевых червей, кур и кошек. Мальчик загадал в рамках «Елки желаний» побывать на концерте органной музыки.
Вице-премьер исполнил его мечту, организовав ребенку поход в Московский международный дом музыки (ММДМ) на концерт органной музыки «Christmas Гранд орган-гала», а также встречу с художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России, президентом ММДМ Владимиром Спиваковым.
Перед концертом всем провели экскурсию, рассказав о работе органа. В конце мальчику дали возможность попробовать сыграть. Георгий исполнил знаменитую рождественскую песню Jingle bells.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.