Омичам спрогнозировали постпраздничные погодные сложности

Последние праздничные выходные, 10 января 2026 года, откроются при температуре −8…-13 (по северу области до −18) с дальнейшим потеплением в дневные часы до −7. Также в течение суток прогнозируется небольшой снегопад, который во второй половине дня может быть дополнен в отдельных районах туманами и гололедицей.