Омичам спрогнозировали постпраздничные погодные сложности

Обнародован прогноз* погоды от Обь-Иртышского УГМС, охватывающий первый «официально рабочий» день 2026 года — 12 января. Исходя из предварительных данных синоптиков, можно судить о сложном характере погоды «на выходе» из праздничных выходных.
Последние праздничные выходные, 10 января 2026 года, откроются при температуре −8…-13 (по северу области до −18) с дальнейшим потеплением в дневные часы до −7. Также в течение суток прогнозируется небольшой снегопад, который во второй половине дня может быть дополнен в отдельных районах туманами и гололедицей.
Усиление холодов прогнозируется на воскресенье, 11 января 2026 года: ожидается до 19 градусов мороза (по северу до −26 градусов), тогда как днем возможна температура в диапазоне от −9 до −14. Существенных осадков синоптики не обещают, однако в первую половину дня возможен туман.
В понедельник, 12 января 2026 года, предварительно ожидается потепление — до 9−14 градусов мороза ночью и 6−11 градусов со знаком «минус» днем. При этом в регион может возвратиться снегопад с «сопутствующими» снежными заносами, в отдельных районах после обеда вероятно усиление ветра до 17 метров в секунду.
*Прогноз носит предварительный характер и в дальнейшем может измениться.