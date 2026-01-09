Россиянам раскрыли три финансовые ошибки, которые нужно избегать

Как писал сайт KP.RU, пока деньги внутри семьи курсируют хаотично, порядка с финансами не будет. Кажется, если доход семьи небольшой, то и планировать ничего не надо. Однако именно в таком случае ведение семейного бюджета поможет улучшить финансовое состояние. Как и любой другой бюджет, семейный состоит из учета доходов и расходов.