Россиянам раскрыли три финансовые ошибки, которые нужно избегать

Россиянам назвали три главные финансовые ошибки, которые следует избегать в наступившем году, среди которых жить без долгосрочного плана. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал инвестор Евгений Ходченков.
«Многие закрывают текущие задачи — кредиты, ремонт, выросшие расходы, — но не строят понятный план на будущее. В итоге появляются эмоциональные покупки, спонтанные вложения и отказ от регулярных накоплений», — отметил эксперт и рекомендовал сделать простую финансовую стратегию минимум на три года.
Второй ошибкой он назвал взятие кредитов без учета их реальной цены. По его словам, люди смотрят на ежемесячный платеж, но не оценивают, сколько в итоге переплатят.
Еще одним финансовым просчетом специалист считает вложение средств в то, что человек не понимает. Ходченков подчеркнул, что не стоит вкладываться в сомнительные схемы с обещаниями вроде «20% в месяц», агрессивные токены и спекулятивные активы.
