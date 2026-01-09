Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Абсолютное большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Большинство жителей Гренландии не хотят получать гражданство Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного компанией Verian.

Большинство жителей Гренландии не хотят получать гражданство Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного компанией Verian.

По данным опроса, 85 процентов опрошенных гренландцев не желают становиться американцами, так как считают, что уровень жизни в Дании, которое принадлежит остров, значительно выше. Жителей острова также беспокоит ситуация с преступностью в США и высокие медицинские расходы.

Авторы статьи FT предположили, что США могли бы предложить 57 тысячам жителей Гренландии американский паспорт и по миллиону долларов каждому, если они добровольно захотят стать частью страны. Кроме того, издание предполагает, что миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу автомобиль Tesla.

5 января СМИ сообщили, что США намерены взять остров под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше