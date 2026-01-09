FT: Абсолютное большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

По данным опроса, 85 процентов опрошенных гренландцев не желают становиться американцами, так как считают, что уровень жизни в Дании, которое принадлежит остров, значительно выше. Жителей острова также беспокоит ситуация с преступностью в США и высокие медицинские расходы.