FT: Абсолютное большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Большинство жителей Гренландии не хотят получать гражданство Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного компанией Verian.
По данным опроса, 85 процентов опрошенных гренландцев не желают становиться американцами, так как считают, что уровень жизни в Дании, которое принадлежит остров, значительно выше. Жителей острова также беспокоит ситуация с преступностью в США и высокие медицинские расходы.
Авторы статьи FT предположили, что США могли бы предложить 57 тысячам жителей Гренландии американский паспорт и по миллиону долларов каждому, если они добровольно захотят стать частью страны. Кроме того, издание предполагает, что миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу автомобиль Tesla.
5 января СМИ сообщили, что США намерены взять остров под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.