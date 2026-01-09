Соболенко обыграла соперницу, доводившую ее до слез, и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

В первом сете Соболенко сделала первый брейк при счете 4:3, а вторым поставила точку — 6:3. Во второй партии Мэдисон начала с брейка. Но Соболенко ответила двумя и повела 3:1. Когда Мэдисон снова взяла подачу Арины, та ответила тем же — 4:2. Больше белоруска не позволила сопернице ломать ее игру и уверенно довела партию и матч до победы — 6:3.