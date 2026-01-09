Соболенко обыграла соперницу, доводившую ее до слез, и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

В четвертьфинальном матче турнира в Брисбене первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко без проблем обыграла седьмую ракетку из США Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:3.
Похоже, после обидного поражения в финале Australian Open-2025, Соболенко теперь в каждом последующем матче против Киз будет подтверждать, что она сильнее Мэдисон. Реванш за те слезы она уже взяла в Индиан-Уэллсе (6:0, 6:1), а сейчас еще раз показала, что в Мельбурне был несчастный случай.
В первом сете Соболенко сделала первый брейк при счете 4:3, а вторым поставила точку — 6:3. Во второй партии Мэдисон начала с брейка. Но Соболенко ответила двумя и повела 3:1. Когда Мэдисон снова взяла подачу Арины, та ответила тем же — 4:2. Больше белоруска не позволила сопернице ломать ее игру и уверенно довела партию и матч до победы — 6:3.
Матч продолжался полтора часа. Соболенко сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Киз четыре эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Киз лучше выполняла первую подачу — 61% против 55 у Соболенко. Но очков на первой подаче больше выиграла Арина — 72% против 60. Киз превзошла Соболенко по виннерам (25 против 20), но и невынужденных ошибок допустила больше (32 против 22).
В полуфинале Арина Соболенко сыграет с Каролиной Муховой из Чехии, которая победила Елену Рыбакину. Отметим, что Мухова выиграла у Соболенко три их последних поединка.
Прочитайте, что произошло после победы Соболенко над румынкой Сораной Кырстя в Брисбене: «Не помню его, и на то есть веская причина».