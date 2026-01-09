Ричмонд
Долина передаст ключи от квартиры Лурье во второй половине дня 9 января

Певица Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в московских Хамовниках Полине Лурье в пятницу, 9 января, во второй половине дня. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — приводит слова юриста ТАСС.

Напомним, история с этой квартирой началась в 2024 году, когда Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала жильё. Исход дела решил Верховный суд РФ в декабре прошлого года, признав, что певица занимает квартиру незаконно и обязав её освободить жилплощадь. Накануне Life.ru писал, что Лариса Долина завершила масштабный переезд из квартиры Полины Лурье в московском районе Хамовники. Отмечается, что она могла уехать за границу на праздники, чтобы лично не передавать ключи новой хозяйке.

