Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат раскрыл, когда именно Долина передаст Лурье ключи от квартиры

Передача ключей от квартиры в московском районе Хамовники, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье, состоится в пятницу, 9 января, во второй половине дня. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

Встреча запланирована на вторую половину дня.

Передача ключей от квартиры в московском районе Хамовники, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье, состоится в пятницу, 9 января, во второй половине дня. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — уточнила представитель певицы. Его слова передает ТАСС.

Ранее певица Лариса Долина полностью освободила квартиру в районе Хамовники, права на которую были подтверждены за покупательницей Полиной Лурье. В последние дни у дома не наблюдалось активности грузового транспорта или рабочих. По некоторой информации, Долина могла покинуть Россию, передает 360.ru.