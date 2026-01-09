Адвокат раскрыл, когда именно Долина передаст Лурье ключи от квартиры

Встреча запланирована на вторую половину дня.
Передача ключей от квартиры в московском районе Хамовники, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье, состоится в пятницу, 9 января, во второй половине дня. Об этом сообщила адвокат артистки Мария Пухова.
«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — уточнила представитель певицы. Его слова передает ТАСС.
Ранее певица Лариса Долина полностью освободила квартиру в районе Хамовники, права на которую были подтверждены за покупательницей Полиной Лурье. В последние дни у дома не наблюдалось активности грузового транспорта или рабочих. По некоторой информации, Долина могла покинуть Россию, передает 360.ru.