Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области отметили День фигурного катания

Ледовые активности организовали на девяти крупных городских площадках.

Источник: Комсомольская правда

8 января 2026 года жители Омской области отпраздновали День фигурного катания. Центральной стала новая площадка на маршруте «Зимний Любинский» с бесплатным посещением.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

Специальным гостем праздника стала серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова. Она провела мастер-класс в ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова, а на катке «Вектор» позанималась с профессиональными спортсменами и любителями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

В рамках праздника также организовали прошли показательные выступления местных фигуристов и театрализованное представление.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в аварии с тремя автомобилями пострадали четверо детей.