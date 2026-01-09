В Омской области отметили День фигурного катания

8 января 2026 года жители Омской области отпраздновали День фигурного катания. Центральной стала новая площадка на маршруте «Зимний Любинский» с бесплатным посещением.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
Специальным гостем праздника стала серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова. Она провела мастер-класс в ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова, а на катке «Вектор» позанималась с профессиональными спортсменами и любителями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
В рамках праздника также организовали прошли показательные выступления местных фигуристов и театрализованное представление.
