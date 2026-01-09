Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции «Елка желаний».
Перед Новым годом Чуйченко снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Евгений стал третьим ребенком, чье желание исполнил министр.
Евгений с августа 2014 года живет в Казани, его семья переехала туда из-за начала так называемой «антитеррористической операции» ВСУ на территории ЛНР. В 2018 году он, его родители и два брата получили гражданство России. Сейчас мальчик обучается в казанской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чуйченко помог воплотить в жизнь новогоднее желание Евгения. Мальчика с родителями пригласили в управление Минюста по республике Татарстан и передали видеокамеру. Помимо знакомства с работой управления Минюста, Евгений и его семья побывали на персональной экскурсии по музейно-образовательному центру «История юстиции».
«Насколько я знаю, та видеокамера, которую мы подарили, она понравилась. И я уверен, Евгений, что она будет помогать и дальше раскрывать твои творческие способности и возможности», — сказал министр мальчику в ходе видеоконференцсвязи.
Также Чуйченко поздравил Евгения и всю его семью с Новым годом и Рождеством.
Всероссийская акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.