Прокуратура помогла омичке с мужем-индийцем получить маткапитал

Прокуратура Ленинского округа помогла омичке добиться получения материнского капитала и выплаты детских пособий. Долгое время местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказывало ей в этом, несмотря на многочисленные заявления.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина вместе с супругом из Индии воспитывает двух маленьких детей. Причинами для отказа служили разные поводы: представление якобы неверного адреса регистрации и неправильной справки о доходах мужа-иностранца, а также отсутствие у него СНИЛСа.
«В целях защиты прав женщины и ее детей прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении уполномоченных органов назначить ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, а также выдать сертификат на получение материнского капитала», — рассказали в прокуратуре.
Однако суд удовлетворил лишь требования в части назначения ежемесячного пособия на детей. Прокуратура оспорила это решение в апелляционном порядке.
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признала за омичкой право на получение сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка», — уточнили в ведомстве. По решению суда женщине уже выдали материнский капитал и назначили выплату пособия.