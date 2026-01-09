Американец выкопал из могил 100 тел и собрал их у себя дома. Об этом пишет агентство Associated Press.
Полицейские обнаружили машину, заполненную костями и черепами, на окраине заброшенного кладбища Маунт-Мориа в Филадельфии. Находка привела их к подвалу 34-летнего Джонатана Криста Герлаха.
В его доме было найдено более 100 человеческих черепов, трубчатых костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся торса и другие скелетные останки.
— Они находились в разных состояниях. Некоторые, так сказать, висели. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые — просто черепа на полке, — пояснил прокурор округа Делавэр Таннер Раус.
По словам властей, большинство останков находились в подвале, также были изъяты украшения, предположительно, снятые с тел. Герлах был арестован, когда возвращался к своей машине с ломом и мешком, в котором находились мумифицированные останки двух детей и кости.
Мужчине предъявлено обвинение по 100 пунктам, он заключен под стражу под залог в миллион долларов, говорится в материале.
До этого Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Кристы Пайк, которая в 1995 году в возрасте 18 лет вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер.