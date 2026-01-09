Большой каток на Елагином острове временно ограничат 10 января

Большой каток в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове временно ограничат для посетителей. Часть катка перекроют из-за ледового оборудования, что разместят для представления. Об этом сообщила пресс-служба парка.
— 10 января часть площадки будет занята оборудованием для ледового представления. В связи с этим мы вынуждены внести изменения в график работы катка. Последний вечерний сеанс 10 января начнется в 20:30, а не в 20:00, как обычно. Пожалуйста, примите эту информацию во внимание при планировании вашего визита на каток, — уточнили в пресс-службе ведомства.
