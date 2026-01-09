Стало известно, когда Долина намерена отдать ключи от проданной Лурье квартиры

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина может передать ключи от проданной Полине Лурье квартиры в Хамовниках во второй половине дня 9 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката артистки Марию Пухову.
«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — сказала юрист.
Как писал сайт KP.RU, накануне адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что певица освободила жилье ее доверительницы Лурье.
В понедельник, 5 января, Долина не стала освобождать проданную недвижимость в Хамовниках, которую Верховный суд РФ передал покупательнице Лурье.
Напомним, судебное решение о выселении Ларисы Долиной было вынесено еще 25 декабря. Лурье купила квартиру артистки за 112 миллионов рублей. Покупательница является собственницей жилплощади певицы с 16 декабря 2025 года.