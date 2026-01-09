Оппозиционного политика в Гондурасе попытались подорвать во время интервью

Гондурасский оппозиционный политик Глэдис Аврора Лопез серьезно пострадала при детонации взрывного устройства. Оно прилетело ей в спину в тот момент, когда конгрессвумен давала интервью журналистам.
Нападение произошло на фоне обострения политической напряженности в государстве. Несмотря на присутствие полиции и военных, за несколько минут до случившегося на нижних этажах здания Конгресса, около которого и стояла Лопез, вспыхнули беспорядки.
— Сотрудники Конгресса немедленно оказали ей помощь, ее состояние стабильное. Она получила многочисленные раны, в том числе травму ушной раковины, — передает издание Times Now News.
Двоих служащих Национальной гвардии США в конце ноября ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные были в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция президента США Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».
При этом стрельба в США не редкость. Летом 2024 года стало известно о покушении на Дональда Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».