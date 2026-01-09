Изношенные детские площадки в Башкирии будут восстанавливать

Власти Башкирии займутся ремонтом дворовых площадок, которые были обустроены несколько лет назад. По программе «Башкирские дворики» с 2019 года в республике привели в порядок почти 1,5 тысячи дворов. Однако качели, горки и спортивные снаряды на многих из них со временем пришли в негодность — где-то из-за естественного износа, а где-то из-за вандализма.
Как сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова, необходимость в ремонте стала очевидна после выездных проверок. Поэтому с 2026 года в республике начнут восстанавливать утраченные или сломанные элементы игровых и спортивных зон. Цель — вернуть дворам не только опрятный вид, но и их первоначальную функциональность для детей и взрослых.
